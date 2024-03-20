Дьяков: «Посмотрим на уровень сборной России в матче с очень сильным соперником»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Сербии.

«Непредсказуемый матч. Мы, наконец-то, играем с сильным соперником. Мы сможем посмотреть уровень нашей сборной в матче с очень сильным соперником», - передает слова Виталия Metaratings.ru.

Товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, на московском стадионе «ВТБ Арена». Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Парагвая.