Сборная Сербии прибыла в Москву на матч с Россией

Самолет, на борту которого находилась делегация сборной Сербии, приземлился в одном из аэропортов Москвы. Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса».

Сегодня, 20 марта, национальная команда проведет вечернюю тренировку, а наставник Драган Стойкович посетит пресс-конференцию.

Товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России сыграет еще один поединок. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Парагвая.