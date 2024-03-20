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Сборная Сербии прибыла в Москву на матч с Россией

20 Марта 2024 • 12:19 Комментировать

Самолет, на борту которого находилась делегация сборной Сербии, приземлился в одном из аэропортов Москвы. Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса».

Сегодня, 20 марта, национальная команда проведет вечернюю тренировку, а наставник Драган Стойкович посетит пресс-конференцию.

Товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России сыграет еще один поединок. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Парагвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии
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