Семшов: «Все хотят увидеть сборную России на фоне сильного соперника»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о предстоящих товарищеских поединках национальной сборной России.
«Два матча сыграем приближенным составом, которым бы играли, если бы участвовали в отборочных играх или финальных частях крупных чемпионатов. Все хотят увидеть сборную на фоне сильного соперника», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».
21 марта сборная России на домашнем стадионе «ВТБ Арена» встретится с национальной командой Сербии. Начало игры запланировано в 20:00 по московскому времени. 25 марта команда Валерия Карпина сыграет против сборной Парагвая.
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