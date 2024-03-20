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Семшов: «Все хотят увидеть сборную России на фоне сильного соперника»

20 Марта 2024 • 10:37 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о предстоящих товарищеских поединках национальной сборной России.

«Два матча сыграем приближенным составом, которым бы играли, если бы участвовали в отборочных играх или финальных частях крупных чемпионатов. Все хотят увидеть сборную на фоне сильного соперника», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

21 марта сборная России на домашнем стадионе «ВТБ Арена» встретится с национальной командой Сербии. Начало игры запланировано в 20:00 по московскому времени. 25 марта команда Валерия Карпина сыграет против сборной Парагвая.

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Игорь Семшов Сборная России
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