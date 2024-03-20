Газзаев назвал имена четырёх лидеров сборной России

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами назвал футболистов, которых считает лидерами сборной России.
«Я думаю, если говорить о лидерах, то это Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук. В первую очередь это, те, кто играет в топ-чемпионатах. А так я вообще считаю, что каждый должен быть лидером», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в четверг, 21 марта, сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Сербии. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. 25 марта подопечные Валерия Карпина померяются силами со сборной Парагвая.
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