Газзаев назвал имена четырёх лидеров сборной России

«Я думаю, если говорить о лидерах, то это Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук. В первую очередь это, те, кто играет в топ-чемпионатах. А так я вообще считаю, что каждый должен быть лидером», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».