Чернышов высказал мнение матче Россия - Сербия

Российский футбольный тренер Андрей Чернышов высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Сербии.

«Сербы - очень серьезный соперник. Нам надо делать ставку на лучших игроков, не так важно, футболист выступает в зарубежном или российском чемпионате. Наши футболисты соскучились по таким матчам», - приводит слова специалиста Legalbet.

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один поединок. В этом матче россиянам будет противостоять Парагвай.