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Сборная Сербии вылетела на матч с Россией

20 Марта 2024 • 09:43 Комментировать

Делегация сборной Сербии отправилась в Москву для проведения товарищеского поединка против национальной команды России. Об этом отрапортовала пресс-служба футбольного союза страны.

Контрольный матч сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, на московском стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют еще один спарринг – на этот раз им будет противостоять национальная сборная Парагвая.

В последнем матче сборная России встречалась с Кубой и отпраздновала разгромную победу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии
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