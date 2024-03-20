Сборная Сербии вылетела на матч с Россией

Делегация сборной Сербии отправилась в Москву для проведения товарищеского поединка против национальной команды России. Об этом отрапортовала пресс-служба футбольного союза страны.

Контрольный матч сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, на московском стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют еще один спарринг – на этот раз им будет противостоять национальная сборная Парагвая.

В последнем матче сборная России встречалась с Кубой и отпраздновала разгромную победу со счетом 8:0.