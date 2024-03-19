Алдонин поделился ожиданиями от матчей сборной России

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах национальной сборной России против Сербии и Парагвая.

«Соперники позволяют нашей команде выходить более оптимальным составом, экспериментировать. В этих матчах главное - качество футбола», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Поединок сборной России против Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Встреча с Парагваем пройдет на том же стадионе 25 марта.

Добавим, что в последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.