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Алдонин поделился ожиданиями от матчей сборной России

19 Марта 2024 • 13:50 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах национальной сборной России против Сербии и Парагвая.

«Соперники позволяют нашей команде выходить более оптимальным составом, экспериментировать. В этих матчах главное - качество футбола», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Поединок сборной России против Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Встреча с Парагваем пройдет на том же стадионе 25 марта.

Добавим, что в последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Алдонин
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