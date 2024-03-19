Матч России и Сербии обслужат турецкие судьи

Контрольную встречу между сборными России и Сербии обслужит судейская бригада из Турции.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», в нее войдут главный рефери Арда Кардешлер, его помощники Абдулла Бора Эзкара и Мурат Тугберк Джурбай, а также видеоарбитр (ВАР) Хакан Джейлан и ассистент (АВАР) Серкан Токат.

Матч сборных России и Сербии состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

На 25 марта у подопечных Валерия Карпина запланирован еще один матч. Противостоять россиянам будет национальная команда Парагвая.