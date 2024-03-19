Хлусевич назвал сборную, против которой хотел бы сыграть

Защитник московского «Спартака» и национальной сборной России Даниил Хлусевич рассказал, против какой сборной хотел бы сыграть.

Игрок отметил, что сборная Уругвая недавно выиграла молодёжный чемпионат мира, и с ней было интересно попробовать свои силы.

«Почему бы не сыграть с Уругваем и национальной команде? Это было бы очень здорово, Уругвай — сильная сборная», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

Напомним, что российская сборная временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

В четверг, 21 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Сербии, а 25 марта их ожидает игра против сборной Парагвая.