Игрок сборной России Хлусевич оценил уровень Сербии

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о предстоящем товарищеском поединке против национальной команды Сербии.

«Если сравнивать с предыдущими соперниками, то объективнее Сербия сильнее. Многие футболисты играют в ведущих европейских чемпионатах. Конечно, это сказывается», - передает слова футболиста «Чемпионат».

21 марта сборная России встретится с Сербией на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Через несколько дней команда Валерия Карпина проведет еще одну контрольную встречу – против сборной Парагвая. В последнем спарринге россияне разгромили Кубу (8:0).