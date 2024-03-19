В сборной Парагвая есть потеря перед игрой с Россией

Полузащитник «Торино» Антонио Санабрия не поможет сборной Парагвая в предстоящей товарищеской встрече с национальной командой России. Об этом сообщил генсек федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф.

«Изменение в окончательном составе сборной Парагвая только одно: Антонио Санабрия выбыл из-за травмы. Все остальные футболисты, в том числе выступающие в РПЛ, сыграют в матче», - передает слова Канонникоффа Sport24.

Напомним, что поединок сборных России и Парагвая состоится 25 марта на стадионе «ВТБ Арена». Перед этой встречей подопечные Валерия Карпина проведут спарринг с национальной командой Сербии (21 марта).