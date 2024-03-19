Роналду пропустит матч сборной Португалии

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду не включен в состав сборной Португалии на товарищескую встречу со Швецией. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды. 39-летний нападающий присоединится к партнерам перед товарищеской игрой против Словении.

Напомним, что спарринг Португалии и Швеции состоится в четверг, 21 марта. Встреча против Словении пройдет спустя пять дней.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 33 поединка во всех турнирах. Опытный бомбардир отметился 30 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Напомним, что на клубном уровне португалец выступает за саудовский «Аль-Наср».