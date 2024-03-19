Корнаухов оценил соперников сборной России

Экс-игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящих контрольных поединков сборной России. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять Сербия и Парагвай.

«Сербы и парагвайцы - команды топ‑уровня. Это глоток воздуха, чтобы посмотреть наших футболистов. Сможем посмотреть на соперничество с игроками, которые выступают в топ‑чемпионатах», - передает слова Корнаухова телеканал «Матч ТВ».

Матч России против Сербии состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча с Парагваем пройдет 25 марта. Этот спарринг состоится тоже в столице России.