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Корнаухов оценил соперников сборной России

19 Марта 2024 • 08:33 Комментировать

Экс-игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящих контрольных поединков сборной России. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять Сербия и Парагвай.

«Сербы и парагвайцы - команды топ‑уровня. Это глоток воздуха, чтобы посмотреть наших футболистов. Сможем посмотреть на соперничество с игроками, которые выступают в топ‑чемпионатах», - передает слова Корнаухова телеканал «Матч ТВ».

Матч России против Сербии состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча с Парагваем пройдет 25 марта. Этот спарринг состоится тоже в столице России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Корнаухов
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