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В сборной Бразилии замена: Габриэль выбыл из-за травмы

18 Марта 2024 • 18:38 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс выбыл из заявки сборной Бразилии на мартовский сбор. Причина – травма, полученная 26-летним футболистом.

Вместо Габриэля в расположение бразильской национальной команды был вызван Глейсон Бремер, который на клубном уровне представляет «Ювентус».

В этом месяце сборной Бразилии предстоит провести два больших товарищеских матча. Сначала (23 марта) «селесао» сыграют против Англии, а затем (26 марта) – против Испании.

Отметим, что ближайшим летом национальная сборная Бразилии выступит на Кубке Америки.

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Ювентус Сборная Бразилии Арсенал Лондон Глейсон Бремер Габриэль Магальянс ещё теги
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