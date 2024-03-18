В сборной Бразилии замена: Габриэль выбыл из-за травмы

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс выбыл из заявки сборной Бразилии на мартовский сбор. Причина – травма, полученная 26-летним футболистом.

Вместо Габриэля в расположение бразильской национальной команды был вызван Глейсон Бремер, который на клубном уровне представляет «Ювентус».

В этом месяце сборной Бразилии предстоит провести два больших товарищеских матча. Сначала (23 марта) «селесао» сыграют против Англии, а затем (26 марта) – против Испании.

Отметим, что ближайшим летом национальная сборная Бразилии выступит на Кубке Америки.