Тренер молодёжной сборной России рассказал о подготовке к матчу с Уругваем

Наставник молодежной сборной России Иван Шабаров поведал о подготовке своей команды к товарищескому поединку против сверстников из Уругвая.

«Позавчера мы собрались, у нас было три занятия. Сегодня стандартные положения отработали. По большому счёту, вся подготовка - два дня. Сегодня вечером улетаем, а 21 числа уже первый матч», - передает слова специалиста «Советский спорт».

Напомним, что контрольный матч молодежных сборных России и Уругвая состоится 21 марта. Кроме этого спарринга у подопечных Шабарова запланировано еще две встречи – с молодежными командами «Насьоналя» и «Монтевидео Сити Торке».