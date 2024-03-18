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Лунёв прибыл в расположение сборной России

18 Марта 2024 • 13:45 Комментировать

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв прибыл на тренировочный сбор национальной команды России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сборной страны. Это первый вызов для Андрея за последние два с половиной года.

В нынешнем сезоне Лунёв провел 25 поединков за азербайджанский коллектив, в которых пропустил 32 мяча. В восьми встречах россиянин отстоял на ноль.

21 марта сборная России проведет товарищеский поединок против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют еще одну встречу – со сборной Парагвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Лунёв
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