«Матч ТВ» утвердил комментаторов на матч Россия - Сербия

Стало известно, кто из комментаторов отработает на товарищеском матче между сборными России и Сербии. Об этом посредством социальных сетей сообщил генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Начинаем эфир со стадиона 21 марта в 18:30 вместе с Дмитрием Шнякиным. Игру прокомментируют Роман Трушечкин и Александр Аксёнов», - говорится в публикации Тащина.

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Сербии состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один спарринг – против национальной команды Парагвая.