Карпин дал совет Захаряну после прибытия в сборную России

Национальная сборная России начала подготовку в Новогорске к предстоящим товарищеским поединкам. Перед занятием наставник команды Валерий Карпин дал совет полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну: «Испанский подучить!».

Напомним, что 20-летний воспитанник московского «Динамо» переехал в чемпионат Испании летом 2023 года. Футболист подписал трудовой договор до середины 2029 года.

В марте сборная России проведет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина сыграют с Сербией, а спустя несколько дней померяются силами с национальной командой Парагвая.