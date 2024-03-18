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Харин рассказал, чего ждёт от матчей сборной России

18 Марта 2024 • 10:33 Комментировать

Хавбек национальной сборной России Евгений Харин в разговоре с представителями СМИ поделился ожиданиями от товарищеских поединков против Сербии и Парагвая.

«Матч с Камеруном дал мне заряд положительных эмоций, а также помог ощутить атмосферу полного стадиона, сборной. От матчей сборной жду интенсивной игры, которая понравится болельщикам и нам», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта, в противостояние с Парагваем пройдет 25 марта. Обе встречи примет стадион «ВТБ Арена».

В последнем спарринге Россия победила Кубу (8:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Харин
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