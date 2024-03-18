Быстров высказался о матче России против Сербии

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением о предстоящих товарищеских поединках национальной сборной России.
«Будет интересно посмотреть на Россию в матче с Сербией. У сборной России по-любому должен быть боевой состав - должны играть основные футболисты, которые себя ярко проявляют», - передает слова Владимира «Чемпионат».
Напомним, что первый поединок сборная России сыграет против Сербии 21 марта. Встреча с Парагваем состоится 25 марта. Оба спарринга пройдут на московском стадионе «ВТБ Арена».
В последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.
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