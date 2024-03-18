Дьяков высказался о вызове Захаряна в сборную России

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался касательно вызова полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в сборную России.
«Для Захаряна вызов в главную команду страны очень важен. Правильно принимать такие вызовы. Тем более игры у сборной с хорошими соперниками. Поэтому поиграть за сборную - это в кайф», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».
Напомним, что в марте сборная России проведет две товарищеские встречи на своем поле в Москве. 21 марта подопечным Валерия Карпина будет противостоять национальная команда Сербии, а 25 марта – сборная Парагвая.
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