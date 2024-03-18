Лепёхин ответил, нужны ли матчи сборной России

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России. В марте национальная команда встретится с Сербией и Парагваем.
«Стоит ли проводить эти поединки? Я не исключаю, что никто из нынешнего состава не дождется шанса поучаствовать в отборе на Евро или ЧМ. А вот для болельщиков такие матчи нужны», - передает слова Лепехина «РБ Спорт».
Напомним, что 21 марта сборная России встретится с командой Сербии. На 25 марта у подопечных Валерия Карпина запланирован поединок против Парагвая. Оба спарринга состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
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