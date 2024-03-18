Лепёхин ответил, нужны ли матчи сборной России

«Стоит ли проводить эти поединки? Я не исключаю, что никто из нынешнего состава не дождется шанса поучаствовать в отборе на Евро или ЧМ. А вот для болельщиков такие матчи нужны», - передает слова Лепехина «РБ Спорт».