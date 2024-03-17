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Стало известно, на сколько выросла зарплата Инфантино после переизбрания на пост главы ФИФА

17 Марта 2024 • 19:35 Комментировать

Раскрыта информация о том, на сколько выросло жалованье Джанни Инфантино после переизбрания на пост президента ФИФА.

Так, в 2023 году базовая зарплата руководителя составила 2,2 млн фунтов. Это на 33% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее Совет ФИФА одобрил решение об увеличении зарплаты функционера, передаёт Sky.

В итоге с учётом бонуса в размере 1,5 млн фунтов за проведение мирового первенства среди женщин в прошлом году Инфантино заработал 3,6 млн фунтов.

Что касается 2022 года, то его доход составлял около 3,2 млн фунтов при базовой зарплате в 1,7 млн фунтов в год.

Стоит напомнить, что Инфантино является девятым президентом организации и занимает свою должность с 26 февраля 2016 года.


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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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