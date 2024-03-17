В Нигерии ответили на вопрос о возможности матча с Россией

Мухаммад Сануси, который работает на должности генерального секретаря Федерации футбола Нигерии, ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матч против России в текущем календарном году.

«Чтобы сыграть с нашей сборной, российской стороне нужно отправить предложение. Если оно будет, мы его рассмотрим», - цитирует Сануси Sport24.

В этом месяце сборная России проведёт дома домашних товарищеских матча – против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта). Обе игры состоятся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Стоит сказать, что сборная России уже больше двух лет не может проводить официальные матчи из-за наложенных санкций.