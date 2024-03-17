Лодыгин не ожидал вызова в сборную России

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.

Вратарь отметил, что не ожидал, что получит приглашение, но затем ему поступил звонок от тренера вратарей Виталия Кафанова, но затем был опубликован список, и увидел, что не попал в него.

«Была какая‑то волна эмоций, потом она утихла. Потом снова была эта волна и вот я здесь», - приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

Напомним, что 33-летний футболист последний раз вызывался в национальную команду в 2016 году.

Подопечные Валерия Карпина 21 марта проведут товарищеский матч против сборной Сербии, а 25 марта их ожидает игра против сборной Парагвая.