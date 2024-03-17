Хавбек испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян обратился к болельщикам сборной России после прибытия в расположение национальной команды.

«Ола, амигос! Ой, я же в сборной. Всем привет!» - сказал 20-летний полузащитник в видео, которое опубликовано в телеграм-канале сборной страны.

Напомним, что в марте сборная России проведет два товарищеских матча. Противостоять подопечным Валерия Карпина будут национальные команды Сербии и Парагвая.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Захарян провел 20 матчей. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.