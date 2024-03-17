Четыре игрока исключены из заявки сборной Бразилии

Тренерский штаб сборной Бразилии исключил четырех известных игроков из заявки на ближайшие товарищеские игры. Речь идет о полузащитнике Каземиро («Манчестер Юнайтед»), вратаре Эдерсоне («Манчестер Сити»), форварде Габриэле Мартинелли («Арсенал») и защитнике Маркиньосе («ПСЖ»). Эти игроки не смогут выйти на поле из-за травм.

Как сообщает пресс-служба «селесао», вместо травмированных в команду были вызваны игроки «Порту» Пепе и Галено, защитник «Фламенго» Фабрисио Бруно и голкипер «Васко да Гама» Лео Жардим.

23 марта сборная Бразилии встретится с Англией, а 26 марта померяется силами с Испанией.