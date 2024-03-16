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Захарян отреагировал на вызов Карпина

16 Марта 2024 • 13:04 Комментировать

Российский хавбек Арсен Захарян, выступающий на клубном уровне за испанский «Реал Сосьедад», поделился мнением о приглашении в национальную команду на мартовский сбор.

«Да, я не попал на несколько сборов национальной команды, и сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад и еду с хорошим настроением туда», - приводит слова пресс-служба команды.

В последнем матче в Испании Захарян отметился дебютным голом за «Реал Сосьедад».

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Сербии. Через несколько дней подопечные Валерия Карпина сыграют еще один матч – на этот раз с Парагваем. Оба спарринга пройдут в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Арсен Захарян
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