Захарян отреагировал на вызов Карпина

Российский хавбек Арсен Захарян, выступающий на клубном уровне за испанский «Реал Сосьедад», поделился мнением о приглашении в национальную команду на мартовский сбор.

«Да, я не попал на несколько сборов национальной команды, и сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад и еду с хорошим настроением туда», - приводит слова пресс-служба команды.

В последнем матче в Испании Захарян отметился дебютным голом за «Реал Сосьедад».

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Сербии. Через несколько дней подопечные Валерия Карпина сыграют еще один матч – на этот раз с Парагваем. Оба спарринга пройдут в Москве.