Полузащитник «Спартака» Литвинов высказался о невызове в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о невызове в национальную сборную России на мартовские сборы.

Игрок отметил, что не попал в состав сборной из-за старой травмы, и рассказал, что во время сборов общался с главным тренером Валерием Карпиным, которое спрашивал о его состоянии.

«Тут все понятно, я не сыграл с «Зенитом», сыграл 20 минут против «Факела». У нас сейчас будут игры с серьезными соперниками. Я понимаю, что нужно вызвать игроков, которые готовы на 200%», - приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Напомним, что во время сборов подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — против сборных Сербии (21.03) и Парагвая (25.03).