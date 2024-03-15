В Кот-Д’Ивуаре высказались о возможном товарищеском матче против сборной России

Президент Федерации футбола Кот-д’Ивуара Идрисс Диалло высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

Спортивный функционер отметил, что игра с российской командой возможна, но для этого нужно утвердить график матчей отбора на чемпионат мира 2026 года и Кубка Африки.

«Мы уважаем Россию, но сильная команда в этом матче — это Кот-д'Ивуар как чемпион последнего Кубка Африки», - приводит слова Диалло Sport24.

Напомним, что российская сборная с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.