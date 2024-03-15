Агент Миранчука рассказал, когда игрок прибудет в расположение сборной России

Агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, когда его клиент должен прибыть в расположение сборной России на мартовские сборы.

Агент отметил, что с приездом россиянина в национальную команду не должно возникнуть никаких проблем.

«Сразу же после игры с «Фиорентиной», он вечером отправится в расположение сборной России. Алексей готов», - приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Уже сегодня, 15 марта, ряд игроков РПЛ прибыли в расположение национальной сборной.

Сборная России 21 марта проведёт товарищеский матч против сборной Сербии, а в 25 числа её ожидает игра против сборной Парагвая.