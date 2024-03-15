Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.

Вратарь отметил, что испытывает прекрасные эмоции, ведь ему очень приятно, так как он не прилетал в Россию на протяжении двух лет, но он набрался опыта опыта и очень рад получить вызов в национальную команду впервые за восемь лет.

«Кафанов позвонил и спросил, приезжаю ли я. Я ответил: «Как я приеду, если в списке три других вратаря?» Но он сказал — приезжай! И вот я здесь», - приводит слова Лодыгина пресс-служба РФС.

Напомним, что 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Сербии, а 25 марта их ожидает игра против сборной Парагвая. Оба матча пройдут в Москве на «ВТБ Арене».