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Макарчук высказался о невызове в сборную России

15 Марта 2024 • 11:59 Комментировать

Защитник футбольного клуба «Сочи» Артём Макарчук высказался о том, что не был вызван в сборную России на предстоящие мартовские сборы.

Игрок отметил, что очень расстроен что не получил приглашение, однако, по его мнению, это, скорее всего, заслуженное решение.

«Конечно, матчи против сборных Сербии и Парагвая — это хороший знак, что скоро всё наладится», - приводит слова Макарчука «Матч ТВ».

Напомним, что российская сборная временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Сербии, а через четыре дня, 25 марта, они сыграют против сборной Парагвая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Макарчук
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