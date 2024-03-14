ФИФА инвестирует в развитие футбола 2,25 миллиарда долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) на Совете организации утвердила запланированные инвестиции в развитие спорта.

Так, на период 2023–2026 годов ФИФА выделит 2,25 миллиардов долларов. В итоге инвестиции увеличатся в семь раз по сравнению с программами, которые функционировали до 2016 года, передает официальный сайт организации.

Кроме того, ФИФА идёт к превышению своей бюджетной цели в 11 миллиардов долларов на 2023–2026 годы, об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Ранее ФИФА объявила, что чемпионат мира среди футболистов до 17 лет будет расширен до 48 команд и будет проводиться каждый год.

В то же время женский чемпионат мира среди футболисток до 17 лет будет расширен до 24 команд и будет проходить ежегодно в Марокко.