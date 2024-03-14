Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, что покажет в прямом эфире два ближайших матча сборной России – против команды Сербии и команды Парагвая.

Напомним, что до матча команды России против сборной Сербии осталась ровно неделя, он состоится 21 марта в следующий четверг. Матч против команды Парагвая запланирован на 25 марта, это понедельник. Обе игры будут для подопечных Валерия Карпина домашними, а местом их проведения станет столичная «ВТБ Арена» - домашний стадион московского «Динамо».

«Переговоры по матчам национальной команды были непростыми. Но мы рады, что покажем матчи, а многомиллионная аудитория болельщиков сможет поддержать нашу команду», - заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.