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«Матч ТВ» покажет игры сборной России с Сербией и Парагваем официально

14 Марта 2024 • 20:16 Комментировать

Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, что покажет в прямом эфире два ближайших матча сборной России – против команды Сербии и команды Парагвая.

Напомним, что до матча команды России против сборной Сербии осталась ровно неделя, он состоится 21 марта в следующий четверг. Матч против команды Парагвая запланирован на 25 марта, это понедельник. Обе игры будут для подопечных Валерия Карпина домашними, а местом их проведения станет столичная «ВТБ Арена» - домашний стадион московского «Динамо».

«Переговоры по матчам национальной команды были непростыми. Но мы рады, что покажем матчи, а многомиллионная аудитория болельщиков сможет поддержать нашу команду», - заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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