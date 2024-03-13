Бышовец: «Вызов Лодыгина в сборную – это разовое решение»

В минувший вторник стало известно, что ещё один голкипер отправится в сборную России на мартовский сбор. Это легионер сборной Юрий Лодыгин, в свои 33 года он защищает цвета «Панатинаикоса», одного из топовых клубов Греции.

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что вызов Лодыгина на сбор – это разовое решение.

«Не думаю, что он будет конкурировать с Сафоновым. Количество вратарей в заявке сборной не означает необходимости в них. Думаю, это разовое решение», - говорит Бышовец телеканалу «Матч ТВ».

Помимо Лодыгина, в сборную вызваны основной голкипер Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Андрей Лунёв («Карабах»).