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Агкацев: «Лодыгин заслужил вызов в сборную России»

13 Марта 2024 • 09:20 Комментировать

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал вызов голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина на тренировочный сбор национальной команды России.

«Он заслужил вызов. Он хорошо играет в Греции. Команда идет в лидерах. Никакого шока от этого нет», - приводит слова Станислава «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лодыгин выступает за греческую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне Юрий поучаствовал в 15 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

В марте сборная России проведет товарищеские поединки против национальных команд Сербии и Парагвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Лодыгин Станислав Агкацев ещё теги
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