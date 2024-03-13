Агкацев: «Лодыгин заслужил вызов в сборную России»

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал вызов голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина на тренировочный сбор национальной команды России.

«Он заслужил вызов. Он хорошо играет в Греции. Команда идет в лидерах. Никакого шока от этого нет», - приводит слова Станислава «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лодыгин выступает за греческую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне Юрий поучаствовал в 15 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

В марте сборная России проведет товарищеские поединки против национальных команд Сербии и Парагвая.