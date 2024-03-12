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Чанов положительно оценил вызов Лодыгина в сборную России

12 Марта 2024 • 20:52 Комментировать

Во вторник стало известно о том, что бывший вратарь питерского «Зенита» Юрий Лодыгин будет вызван на мартовский сбор национальной команды России. Бывший тренер вратарей в московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил такое решение с положительной стороны.

«Чемпионат Греции не сильнее нашего, но есть возможность себя проверить на международном уровне – большой плюс для него. Почему и нет, надо знать своих вратарей, насколько они готовы соответствовать», - говорит Чанов для «Спорт-Экспресса».

Лодыгину 33 года, он играет в одном из топовых клубов Греции – «Панатинаикосе» из Афин.

​В сборной России объяснили вызов Лодыгина

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Сборная России Юрий Лодыгин Вячеслав Чанов ещё теги
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