Стало известно, какого цвета может быть третья форма сборной России

Сборная России на днях представила два комплекта новой формы – красный и белый. Илья Фимушкин, который в РФС руководит службой маркетинга и коммерции, сообщил о планах разработать и третий комплект формы.

Между тем, дизайнер Станислав Яковлев, управляющий партнёр SpecialOne, назвал цвет возможного третьего комплекта формы.

«Для третьего картинного комплекта была изумрудная форма по герою Данила-мастер и Хозяйка Медной горы. Она была нам интересна, потому что всё ещё сохраняется возможность использовать лаконичный орнамент малахита», - цитирует Яковлева «РБ Спорт».

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена».

Сборная России показала две новых формы