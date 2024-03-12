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Погребняк оценил новую форму сборной России

12 Марта 2024 • 12:10 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о новой форме национальной сборной России.

«Справились на пятерку. Удобная, качественная форма с симпатичным дизайном. Главное, чтобы она приносила удачу и ассоциировалась с большими победами», - приводятся слова Погребняка на страницах «Спорт-Экспресса».

Новая экипировка сборной России выполнена в сотрудничестве с брендом Jogel.

В марте национальная команда сыграет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина проведут спарринг против сборной Сербии, а затем померяются силами с Парагваем.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Павел Погребняк
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