Погребняк оценил новую форму сборной России

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о новой форме национальной сборной России.
«Справились на пятерку. Удобная, качественная форма с симпатичным дизайном. Главное, чтобы она приносила удачу и ассоциировалась с большими победами», - приводятся слова Погребняка на страницах «Спорт-Экспресса».
Новая экипировка сборной России выполнена в сотрудничестве с брендом Jogel.
В марте национальная команда сыграет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина проведут спарринг против сборной Сербии, а затем померяются силами с Парагваем.
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