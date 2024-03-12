Африканская сборная готова сыграть с Россией

Сборная Гвинеи готова провести товарищескую встречу против национальной команды России. Об этом сообщил пресс-секретарь федерации футбола страны Тану Диалло.
«Если Россия хочет сыграть с нами, то мы всегда за такой вариант. Наши страны очень хорошие друзья, поэтому постараемся организовать товарищеский матч наших сборных в этом году», - приводит слова Диалло Sport24.
Ранее было объявлено, что в июне сборная России проведет контрольную встречу против национальной команды Беларуси.
21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Сербией, а 25 марта сыграют против Парагвая.
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