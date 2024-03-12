Сборная России летом сыграет с двумя соперниками

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков в беседе с представителями СМИ высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной сборной.
«У нас еще будут матчи в этом году. Сейчас мы проведем два матча. Летом также сыграем с двумя соперниками. Второй матч постараемся провести в России», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что летом сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Беларуси.
В марте подопечные Валерия Карпина сыграют два матча. Сначала Россия встретится с Сербией, а затем померяется силами с Парагваем.
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