Сборная России договорилась о новом матче - известен соперник

Сборная России договорилась о новом товарищеском матче. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.

Подопечные Валерия Карпина проведут спарринг против национальной команды Беларуси. Контрольная игра состоится в июне на стадионе в Минске.

В ближайшем поединке сборной России будет противостоять Сербия. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 21 марта. 25 марта команда Карпина проведет еще один спарринг – против сборной Парагвая.

В последнем матче сборная России разгромно победила Кубу со счетом 8:0. Этот поединок состоялся на стадионе в Волгограде.

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