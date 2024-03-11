РФС обсудит с Карпиным новый контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарий по поводу возможного подписания нового контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Еще не обсуждали, сделаем это в мае - июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее», - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, действующий трудовой договор Карпина с национальной командой истекает в августе.

В марте сборная России сыграет два товарищеских матча. Сначала российские футболисты встретятся с Сербией, а затем померяются силами с Парагваем.