В Беларуси подтвердили матч с Россией

Представитель федерации футбола Беларуси Андрей Василевич прокомментировал информацию о договоренности со сборной России. Команды поведут товарищескую встречу летом.
«Игра между сборными России и Белоруссии состоится в июне. Это не фейковая, а уже официальная информация. Встреча пройдет на стадионе «Динамо». Конкретной даты еще нет», - передает слова Василевича Sport24.
Ранее о договоренности сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
В марте сборная России сыграет два матча. Сначала подопечные Валерия Карпина встретятся с Сербией, а затем померяются силами с Парагваем.
Бан пользователя