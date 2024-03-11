Дюков: «Матч со сборной Китая возможен»

Глава РФС Александр Дюков поделился мыслями о новых товарищеских матчах сборной России.
«Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о дате. Мы поддерживаем контакты со многими федерациями», - цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».
21 марта состоится следующий контрольный поединок сборной России. Подопечные Валерия Карпина на своем поле встретятся с национальной командой Сербии. 25 марта россияне сыграют против сборной Парагвая.
В последнем спарринге сборная России легко победила Кубу со счетом 8:0.
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