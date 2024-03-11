У сборной России появился новый соперник

Сборная России проведет гостевой товарищеский поединок с национальной командой Беларуси. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Мы договорились о проведении игры со сборной Беларуси. Матч планируется в июне - на выезде, в Минске», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ближайшую контрольную встречу сборная России сыграет против Сербии. Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Затем подопечные Валерия Карпина померяются силами с Парагваем. Этот спарринг пройдет 25 марта.

В последнем матче Россия разгромила Кубу (8:0).