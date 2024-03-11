Песков высказался о матче Россия - Сербия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, высказался о предстоящем товарищеском поединке против национальной сборной Сербии.
«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке - это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», - приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Сербии состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. 25 марта подопечным Валерия Карпина предстоит еще один спарринг. На этот раз российской сборной будет противостоять Парагвай.
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