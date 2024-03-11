Песков высказался о матче Россия - Сербия

«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке - это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», - приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».