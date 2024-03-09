Батак: «Сербия намного сильнее России»

Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Сербии.
«Сербия намного сильнее России. У сербов большие шансы на победу, у них другая ситуация с игровой практикой, футболисты в отличной форме. У России все обстоит несколько иначе», - рассказал Радослав в интервью журналисту «РБ Спорта».
Ранее стало известно, что контрольный поединок сборных России и Сербии состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена». 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один спарринг – против Парагвая.
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