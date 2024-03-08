«Депрессуха». Смолов — о своём пенальти на чемпионате мира — 2018

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов сообщил, как пережил промах с пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Это депрессия, чему она может научить? Это такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал, вот, у меня там 10 дней отдыха, ну вот и бухал с друзьями там. Ну, попытка просто как бы вот забыться», - заявил футболист на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что действующий контракт 34-летнего игрока с московским «Динамо» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне Смолов провёл 22 матча во всех турнирах, отличившись пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.